19-Jährige wird von Unbekanntem angegriffen

Nachdem eine 19-Jährige am Freitag gegen 2.30 Uhr von einem bislang Unbekannten angegriffen wurde, ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Wie die Polizei mittteilt, hatte die junge Frauden Tatverdächtigen vor wenigen Tagen kennengelernt und seither täglich getroffen. Nachdem die 19-Jährige ihn am Morgen nicht mit in ihre Wohnung ließ, wurde er ausfällig und stieß die Frau zu Boden. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen an den Knien, heißt es im Polizeibericht.

Als sie den weiterhin aggressiven Mann mit einer Parfum-Flasche verjagen wollte, holte dieser zu einem Schlag mit seinem Fahrradschloss aus, ließ jedoch davon ab und fuhr mit seinem Rad in Richtung Romanshorner Platz.

Die Ermittlungen, die durch die Polizei Friedrichshafen geführt werden, dauern aktuell noch an.