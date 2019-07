Ein 19-jähriger Randalierer hat am Romanshornerplatz mehrere Fahrzeuge beschädigt. Laut Polizeiangaben wurde der Jugendliche am Dienstag gegen 1.45 Uhr von Zeugen dabei beobachtet, wie er gegen mehrere parkende Fahrzeuge trat. Bei mindestens zwei Motorrädern wurde der Lack beschädigt, Außenspiegel abgerissen oder der Bremshebel abgebrochen. Außerdem soll der 19-Jährige das Hinterrad eines Fahrrads verbogen haben. Der Jugendliche, der laut Polizeiangaben stark alkoholisiert war, wurde von den alarmierten Beamten in Gewahrsam genommen.