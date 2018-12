Vermutlich aufgrund Alkoholeinflusses und überhöhter Geschwindigkeit kam in der Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag, gegen 3.30 Uhr, ein 19-jähriger BMW-Lenker zwischen Kressbronn- Gattnau und Poppis von der Kreisstraße ab. Am Ortseingang von Poppis geriet der Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen durchbrach dort einen Metallgitterzaun, überfuhr in der Folge auf dem Grundstück mehrere Büsche und Gartendekorationen und kam im Anschluss in einem Holzgartenhaus und an einem dahinter stehenden Baum eingekeilt zum Stillstand. Durch herumfliegende Zaunteile wurde ein auf dem Grundstück geparkter Renault Clio zerkratzt. Der BMW war derartig beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Zur Alkoholisierung des BMW-Lenkers kam hinzu, dass er nicht im Besitze einer Fahrerlaubnis war. Die beiden Mitfahrerinnen im Fahrzeug wurden leicht verletzt. Aufgrund der Alkoholisierung musste sich der Fahrzeugführer einer Blutprobe unterziehen. Der Gesamtschaden des Verkehrsunfalls beläuft sich auf rund 30 000 Euro.