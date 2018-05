18305 Tonnen Papiermüll fallen im Kreis an

Die Verwertung von Altpapier wird im Bodenseekreis weiterhin von der Firma Stark in Lindau abgewickelt. Der Auschuss für Umwelt und Technik (AUT) des Kresitages hat in der Sitzung am Mittwoch beschlossen, dass auf eine Möglichkeit der Kündigung des Vertrags mit der Firma verzichtet wird. Laut Kreisverwaltung gilt der Vertrag mit Stark jetzt bis zum 31. Dezember 2019.

Laut einem Bilanzbericht der Kreisverwaltung sind im Bodenseekreis 2017 insgesamt 18305 Tonnen Papier angefallen (2017 18655 Tonnen). Je Einwohner ergebe sich dadurch eine Sammelmenge von 85,5 Kilogramm, damit dürfte der Bodenseekreis in der Abfallbilanz Baden-Württemberg erneut einen Spitzenplatz einnehmen. Bis August 2017 lagen die Erlöse laut Kreis bei 130 Euro pro Tonne, seitdem habe ein deutlicher Rückgang verzeichnet werden müssen. Aufgrund der guten Erlöse konnte der Kreis 2017 ein sehr gutes Ergebnis mit der Papiersammlung erzielen. Unterm Strich blieben laut der Bilanz 454064 Euro beim Bodenseekreis hängen (2016: 238807 Euro). Laut Verwaltung setzt sich der Preisverfall beim Papier derzeit fort, die Hauptursache liege in einem Importstop für Altpapier in China. Mittlerweile könnten nur noch rund 82 Euro pro Tonne erlöst werden.