Pünktlich auf den Tag genau hat am Dienstag die Messe Friedrichshafen zur IBO-Opening Night eingeladen. Es war nicht nur internationaler Tag des Glücks, sondern auch Frühlingsanfang. Der muss sich jetzt nur noch witterungstechnisch durchsetzen.

Durchsetzen konnten sich bei der Eröffnungs-Show schon einmal Oberbürgermeister Andreas Brand mit seinen passend platzierten Bemerkungen in Richtung Landesregierung und Messechef Klaus Wellmann mit seinem schon fast meditativ geführten Rundgang über die Messe – die Frühjahrsmesse mit ihren Tochterveranstaltungen Neues Bauen, Urlaub Freizeit Reisen, Garten & Ambiente.

Die Europa-Park-Show beim Eröffnungsprogramm begeisterte das Publikum - auch mit gewagten Kostümen. (Foto: Felix Kästle) Hier zaubert Ed Euromaus Artistik und Tanz aus der Kiste. (Foto: Felix Kästle) Die Show war die Belohnung nach der Talkrunde mit Europapark-Chef Mack, Ministerin Hoffmeister-Kraut und Moderator Jörg Dahlmann. (Foto: Felix Kästle) Während Firmen schonmal ihre Angebote präsentieren... (Foto: Felix Kästle) ...wird anderswo gefeiert. (Foto: Felix Kästle) Impressionen von Publikum während des Showprogramms: Hier trifft Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut auf Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand. (Foto: Felix Kästle) OB Andreas Brand zeigt der Ministerin das Modell Zero Emission der ZF Friedrichshafen AG, das auf der Messe zu sehen ist. (Foto: Felix Kästle)

Letzterer schickte die Männer in die Nähmaschinenabteilung und die Damen auf die Bau-Messe, definierte gute Geschäfte mit dem, was auf der Messe passiert und begann seine Begrüßungsrede mit einem ungewohnten Ritual. Er forderte die Menschen auf den Rängen der Rothaushalle auf, sich den jeweiligen Nachbarn vorzustellen, sich bekannt zu machen und vielleicht nachher zu einem Gläschen einzuladen. „Und wenn dann daraus noch ein gutes Geschäft wird, dann nennt man das Messe“, sagte er.

Oberbürgermeister Andreas Brand wollte die Ministerin begrüßen, die aber war noch auf dem Weg in die Halle. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut kam später.

Brand bezeichnete die Wege aus Stuttgart eben stets als interessant und lohnenswert. Schließlich – betrachte man die Region nicht allein mit der deutschen Brille – befinde sich der Messestandort Friedrichshafen im Herzen Europas. Man müsse global denken, aber auch so behandelt werden. Er unterließ es nicht, das Land aufzufordern, die Messe Friedrichshafen, aber auch den Flughafen, so zu betrachten, wie es das Land mit anderen Standorten macht und die von der Regierung entsprechend unterstützt werden, während „Messe und Flughafen am Bodensee eigenverantwortlich betrieben werden“. Auf diesen Aspekt ging später niemand mehr ein: Weder der Moderator Jörg Dahlmann, der sich hier zugegeben wohl fühle, aber nicht sonderlich auskannte. Noch die Ministerin selbst, die zu dem Zeitpunkt, als Brand diese Bemerkungen brachte, bereits im Saal war.

Talk ohne Tiefgang

An der Talkrunde, die dann von Sportreporter Dahlmann moderiert wurde, nahmen die Ministerin und Roland Mack, geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Parks, teil. Es ging um Unternehmen, Baden-Württemberg und den Europa-Park. Zwar stellte die Wirtschaftsministerin fest, dass der Bodenseeraum eine starke Wirtschaftskraft besitze, als es aber um die Neugründungen von Unternehmen ging, ließ sie die Region aus. Baden-Württemberg befinde sich in einem Dornröschen-Schlaf in Sachen Unternehmensgründung. Sie nannte Start-Up-Regionen wie Tübingen, Karlsruhe und Stuttgart, ohne die hiesige Region zu beachten, in der alleine von Studenten der Zeppelin-Universität bereits 120 neue Unternehmen gegründet wurden.

Roland Mack brachte es schließlich auf den Punkt und forderte von der Politik mehr Geschwindigkeit, weniger Bürokratie und vor allem den Blick auf die Infrastruktur – einen Standortfaktor, der nicht zu unterschätzen sei. Gerade die Bodenseeregion könne davon ein Lied singen, gleichwohl auf der Straße wie auf der Schiene.

Unterhaltsam wurde es später bei der Show „Dreams“ mit Artisten des Europa-Parks, die extra für diesen Abend und die IBO zusammengestellt wurde. Diese Show ist auf der Messe täglich, noch bis einschließlich Sonntag, zu sehen.