Zehn Tage war das Symphonische Jugendblasorchester während der Pfingstferien in Spanien unterwegs. Die Orchestersprecher Ana Grabovac und Jacob Sollbach berichten in einem Schreiben von der Konzertreise, die nach einer letzten Probe in der Musikschule Friedrichshafen an einem Samstag beginnen konnte. Nach 18 Stunden Fahrt durch die Schweiz und Frankreich checkten die Musiker am Sonntagmittag im Hotel in Malgrat de Mar ein.

Auch im Kloster wartet Publikum

Bereits am Montag traten die Bläser zum ersten Konzert auf dem Kirchplatz in L’Estartit auf. Vor dem Auftritt besichtigten sie die Medes-Inseln mit einem Glasbodenschiff. Das zweite Konzert spielten die Häfler am Mittwoch in einer Schule in Malgart de Mar. Das Publikum sei sehr jung, aber trotz der Hitze von der Musik gefesselt und begeistert gewesen, heißt es weiter. Am Freitag spielten die jungen Erwachsenen ihr letztes Konzert im Montserrat Kloster. Das Schleppen der Instrumente zum Kloster habe sich laut Orchestersprecher gelohnt, da dort ein großes Publikum wartete.

Am darauffolgenden Montag fuhr die Truppe von Malgrat de Mar nach Barcelona. Dort besuchte sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt und ließ sich die Geschichte Barcelonas von einer Reiseleiterin erzählen. Am Mittwochmorgen nahmen die Musiker dann wieder Abschied von der spanischen Küste und begaben sich auf den langen Weg zurück zum Bodensee.