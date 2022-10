18 neue Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Erster Bürgermeister Fabian Müller hat 18 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung bei einem gemeinsamen Frühstück persönlich begrüßt.

„Sie alle haben zu einer ganz besonderen Zeit beruflich einen neuen Weg eingeschlagen. Wir alle arbeiten für das Gemeinwohl. Dies ist eine erfüllende und wichtige Tätigkeit. Behalten Sie dies in Erinnerung, auch wenn Sie bei Ihrer Arbeit mit Einzelinteressen konfrontiert werden“, sagte Müller.

Bunt gemischt sind die Bereiche, in denen es jetzt Unterstützung gibt. Die Ortsverwaltung Ailingen, das Rechtsamt, das Amt für Soziales, Familie und Jugend mit der Abteilung Integration, das Bauordnungsamt, das Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, die städtischen Baubetriebe, das Stadtarchiv, das Amt für Bildung, Betreuung und Sport, das Karl-Olga-Haus, das Medienhaus am See, die Stadt- und Stiftungspflege, das Amt für Digitalisierung sowie die Städtische Bauverwaltung mit dem kaufmännischen Gebäudemanagement haben Verstärkung bekommen.

Die Stadt Friedrichshafen beschäftigt laut Mitteilung rund 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz unterschiedlichen Aufgabenbereichen.