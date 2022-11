18 Nachwuchshandwerker holen den Landessieg

Sie gehören zu den besten Gesellinnen und Gesellen in Baden-Württemberg: 18 junge Handwerker aus dem Gebiet der Handwerkskammer Ulm sind beim Wettbewerb „Profis leisten was (PLW)“ ausgezeichnet worden. Unter Hunderten Bewerbern haben sie sich durchgesetzt. Jetzt dürfen sie sich auf Bundesebene messen, wie die Handwerkskammer mitteilt.

74 Nachwuchshandwerker waren auf Landesebene beim Wettbewerb gestartet. Davon haben es nun 36 Handwerker unter die Bestplatzierten geschafft: 18 davon belegen den ersten Platz, zehn den zweiten und acht den dritten Platz. Von den Erstplatzierten haben fünf im Alb-Donau-Kreis ihre Ausbildung gemacht, vier im Landkreis Ravensburg, zwei im Ostalbkreis, eine im Bodenseekreis, einer im Kreis Heidenheim, und fünf im Stadtgebiet Ulm. Darunter sind beispielsweise ein Steinmetz und Steinbildhauer, ein Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker, eine Bestattungsfachkraft oder auch eine Fotografin.

Auch in diesem Ausbildungsjahr sind wieder motivierte Jugendliche in die handwerkliche Ausbildung gestartet: mehr als 2500 junge Menschen haben in den Betrieben zwischen Ostalb und Bodensee eine Lehre begonnen.

Der Leistungswettbewerb findet bereits seit 1951 statt. Junge Handwerkerinnen und Handwerkern unter 27 Jahren stellen auf Kammer-, Landes- und anschließend Bundesebene ihre Fähigkeiten und Können im jeweiligen Gewerk unter Beweis.

1. Landessieger 2022 aus dem Gebiet der Handwerkskammer Ulm:

Landkreis Ravensburg: Noel-Eric Gierich, Bodenleger bei Klaus Petrich Fußbodentechnik GmbH in Wolpertswende; Philip Flach, Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker bei Flach GmbH in Wolpertswende; Silas Hildebrand, Stuckateur bei Stuckateur Fachbetrieb Björn Kuhle in Berg; Jessica Schneider, Fotografin bei Laudert GmbH & Co. KG in Bad Waldsee; Bodenseekreis: Clara Kathrin Böckenhoff, Bootsbauerin bei Yacht- und Bootswerft Heinrich Michelsen in Friedrichshafen

2. Landessieger: Landkreis Ravensburg: Anna Grundmann, Bäckerin bei Landbäckerei Gerold Heinzelmann in Wolfegg; Ramon Kawik, Dachdecker bei Steinmeiers Bedachungen und Dachspenglerei e.K. in Grünkraut; Bodenseekreis: Jonas Schulz, Schornsteinfeger bei Manuel Schranz Schornsteinfegermeisterbetrieb in Neukirch

3. Landessieger: Landkreis Ravensburg: David Brandt, Maler und Lackierer bei Wiedemann sanieren + wohnen GmbH in Berg; Johannes Rueß, Schreiner bei Schreinerei Schutz GmbH in Leutkirch; Bodenseekreis: Jan Martin Siemens, Zweiradmechatroniker bei Frank Landthaler in Tettnang;