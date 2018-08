18 Jugendliche wollen wissen, welche Ausbildungsangebote die Kreisverwaltung anbietet

Was im Landratsamt geht, wollten jetzt 18 Jugendliche aus dem Bodenseekreis wissen. Genau gesagt, wollten sie sich über die Aufgaben und Ausbildungsangebote der Kreisverwaltung informieren. Deshalb wurden die jungen Besucher im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wissen was geht“ auf eine Rallye durch die Ämter geschickt.

Kathrin Puhlmann von der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis und Ausbildungsleiterin Bettina Maucher vom Landratsamt Bodenseekreis begrüßten die Jugendlichen, heißt es in einer Pressemitteilung. Zwei Auszubildende stellten ihnen das Landratsamt und die verschiedenen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten vor. Bei der dann folgenden Behördenrallye wurden die Jugendlichen in vier Gruppen aufgeteilt und mit einem Fragebogen durch die Gebäude des Landratsamtes geschickt. Ihre Aufgabe war es, verschiedene Ämter zu finden und mithilfe dieser den Fragebogen richtig zu beantworten.

„Die Jungen und Mädchen sollten selbstständig erkunden, wie so eine große Behörde organisiert ist“, sagt Ausbildungsleiterin Bettina Maucher. Zum Schluss wurden beim gemeinsamen Eisessen alle noch offenen Fragen geklärt. Sowohl für das Landratsamt als auch für die Jugendlichen ging damit ein gelungener und ereignisreicher Nachmittag zu Ende, heißt es.

„Wissen was geht“ ist ein Projekt der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis, bei dem verschiedene Unternehmen und Institutionen jungen Menschen zwischen 14 und 20 Jahren die Möglichkeit geben, einen ersten Einblick in verschiedene Ausbildungsberufe und Studiengänge zu bekommen. Dabei verbringen sie einen Nachmittag in den Unternehmen ihrer Wahl.