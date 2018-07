Mit leichten Verletzungen ist am Sonntagmorgen kurz vor 4 Uhr der 18. Geburtstag eines Häflers zu Ende gegangen. Als er sich mit seinen Bekannten in der Kitzenwiese auf dem Heimweg befand, wurde er von einer größeren Personengruppe verfolgt. Davon fingen zumindest zwei bislang unbekannte Täter an, auf den Geschädigten einzuschlagen. Als eine ebenfalls 18 Jahre alte Bekannte des Opfers versuchte, den Geschädigten vor weiteren Prügel zu schützen, bekam diese ebenfalls einen Schlag ins Gesicht und zog sich hierbei eine Platzwunde am Auge zu. Noch bevor die Polizei eintraf flüchteten die Täter. Zu den nun laufenden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung bittet das Polizeirevier Friedrichshafen um Hinweise unter 07541/701-3104.