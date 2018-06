Das ein oder andere Mal haben sie hart verhandelt, doch am Ende hat sich der Einsatz gelohnt: Mit ihrem Stand beim Häfler Nachtflohmarkt haben die Mitarbeiter der Deutsche-Bank-Filiale 750 Euro für den guten Zweck zusammenbekommen. Obendrauf gab es noch einen Zuschuss von der Deutschen Bank in Höhe von 1000 Euro und so konnte Filialleiterin Jasmin Weißhaupt (Dritte von links) eine Spende von insgesamt 1750 Euro an die Aktion „Häfler helfen“ überreichen. „Wir sind total zufrieden. Wir hatten uns das Ziel von 500 Euro gesetzt und waren total überrascht, dass 750 Euro zusammen gekommen sind“, sagte Weißhaupt. Die Flohmarktaktion habe allen großen Spaß gemacht. Von dem gespendeten Trödel sei nicht viel übrig geblieben. „Nächstes Jahr machen wir das wieder – da sind wir uns einig.“ Sabine Hornig (Mitte) von der evangelischen Kirchengemeinde nahm die Spende für „Häfler helfen“ symbolisch entgegen. „Häfler helfen“ ist eine Aktion der Schwäbischen Zeitung zusammen mit der katholischen und der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen. Sie unterstützt Menschen in Friedrichshafen, die in Not geraten sind. Foto:Schababerle