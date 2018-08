Noch einmal Glück hatte ein Arbeiter, der sich am Donnerstag gegen 9 Uhr bei einem Unfall auf einer Baustelle in Friedrichshafen-Berg eine Platzwunde am Kopf zuzog. Der Mann war im zweiten Obergeschoss eines Rohbaus allein mit Ausschalen beschäftigt, als plötzlich eine Schaltafel mit einem Gewicht von rund 170 Kilogramm umstürzte und den Arbeiter am Hinterkopf traf.

Der Verletzte wurde mit Hilfe des Baukrans geborgen und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Wieso die Schaltafel umfiel, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.