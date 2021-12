17 Projekte kämpfen um Stimmen

Der Stadtwerk am See-Zukunftspreis geht in die nächste Runde, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Nach dem Bewerbungsschluss werden nun alle 17 Bewerber online vorgestellt und dürfen auf das Preisgeld von bis zu 2500 Euro hoffen. Über einen Teil des Preisgeldes bestimmen die Bürgerinnen und Bürger mit – beim Social-Media-Preis. Bis zum 6. Januar läuft die Abstimmung auf der Facebookseite des Stadtwerks.

Der Stadtwerk am See-Zukunftspreis, der im vergangenen Jahr erstmals ausgelobt wurde, rief erneut Projekte aus der Region zur Bewerbung auf. Mitmachen konnten Projekte und Initiativen, die die Region ein Stück vielfältiger, bunter und lebenswerter machen. 17 Bewerber folgten dieser Einladung. „Es ist fantastisch zu sehen, was aus Ideen wird, wenn sich Menschen dafür einsetzen“, wird Sebastian Dix, Kommunikations-Chef Sebastian Dix beim Stadtwerk, und fügt hinzu: „Ohne dieses ehrenamtliche Engagement wäre unsere Region undenkbar – und das hat Corona mit seinen vielfältigen Initiativen deutlich gemacht.“ Das Stadtwerk möchte mit dem Zukunftspreis Ehrenämter und soziales Engagement sichtbar machen, honorieren und finanziell unterstützen. Zehn Projekte zeichnet der Energieversorger aus, mit Preisen zwischen 500 und 2500 Euro.

Im ersten Schritt kann die Bevölkerung abstimmen: beim Social-Media-Preis. Alle Bewerber werden auf einer Webseite und auf der Facebook-Seite des Stadtwerks präsentiert und sind ab sofort auf Stimmenfang. Das Projekt mit dem meisten „Gefällt mir“-Angaben erhält 500 Euro – unabhängig von der sonstigen Platzierung.

Das Spektrum der Bewerbungen ist breit – ökologische Projekte, Tier- und Naturschutz, soziales Engagement und ehrenamtliche Initiativen für Kinder und Jugendliche konkurrieren um die Preise. Mit dem Social-Media-Preis bindet das Stadtwerk die Menschen in der Region in die Entscheidungsfindung ein. Jeder kann und sollte für sein Lieblingsprojekt abstimmen. Die Abstimmung für den Social-Media-Preis geht noch bis zum 6. Januar.