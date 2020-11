165 neue Corona-Infektionen innerhalb einer Woche

Die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Bodenseekreis seit Beginn der Pandemie hat am Montag, bei 890 gelegen. Als akute Infektionsfälle galten zu Wochenbeginn 195 Personen, teilt das Landratsamt mit. In der zurückliegenden Woche (Montag, 26. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 1. November) sind dem Gesundheitsamt Bodenseekreis insgesamt 165 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden.

Nach den Befragungen durch das Kontaktpersonenmanagement des Gesundheitsamts haben sich wahrscheinlich davon 50 Personen im privaten oder familiären Umfeld infiziert, acht Personen im Ausland, 14 im beruflichen Umfeld, drei im Restaurant und vier bei einer Reise innerhalb Deutschlands. In 54 Fällen ließ sich die wahrscheinliche Infektionsquelle nicht ermitteln. Bei 32 Betroffenen ist die Ermittlung noch nicht abgeschlossen.

Schwerpunkt im Oktober: 35-59-Jährige

Der höchste Sieben-Tages-Wert je 100 000 Einwohner lag in der zurückliegenden Woche bei 65,4 Fällen am Sonntag. Am Montagmittag waren es bereits 75,6.

Laut einer Auswertung durch das Gesundheitsamt der Altersverteilung der 309 im Oktober gemeldeten Infektionsfälle lag der Schwerpunkt bei der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen mit 116 Fällen, gefolgt von der Gruppe der 15- bis 34-Jährigen mit 102 Fällen. 59 Fälle wurden in der Gruppe der 60- bis 79-Jährigen registriert, 18 Fälle bei den über 80-Jährigen, elf bei den 5- bis 14-Jährigen sowie drei Fälle bei Kindern unter fünf Jahren.

Die Corona-Altersverteilung im Oktober. (Foto: Robert Schwarz)

Außerdem hat das Landratsamt eine Übersicht der Verteilung der im Oktober gemeldeten Infektionsfälle auf die Städte und Gemeinden des Bodenseekreises veröffentlicht. Diese ist auf der Corona-Sonderseite auf der Website des Bodenseekreises abrufbar.