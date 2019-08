16 Schreiner präsentieren ihre Gesellenstücke

Viel Beifall und strahlende Gesichter gab es, als Innungsobermeister Martin Stengele und Prüfungsvorsitzender Bernd Neßler 16 jungen Schreinern und einer Schreinerin am Samstagnachmittag in der Kreishandwerkerschaft ihre vorläufigen Gesellenbriefe überreichten. „Alle sind ab heute Gesellen“, freute sich der Prüfungsvorsitzende und gratulierte zur bestandenen Prüfung.

Den Eltern, Kollegen und Freunden wurden außerdem die Gesellenstücke in einer sehenswerten Ausstellung präsentiert. Die Auszubildenden hatten für ihre Abschlussprüfung verschiedene Möbelstücke angefertigt. Vom Sideboard, einer Stereokommode, einem Barschrank und einem Sekretär war alles dabei. „Das ist ein Leistungsbeweis für das Schreinerhandwerk, in dem sehr kreativ gearbeitet wird“, lobte der Innungsobermeister. An jedem Gesellenstück wurde zwischen 80 und 120 Stunden gearbeitet.

Zuvor mussten die selbst gefertigten Entwürfe und Pläne dafür bei der Prüfungskommission eingereicht werden. „Mit Material- und Arbeitskosten kommt für so ein Stück dann schnell ein Preis zwischen 6000 und 7000 Euro zusammen“, erklärte Stengele bei seiner Ansprache. Verkauft wird das Gesellenstück in der Regel nicht, denn es soll den jungen Schreiner das ganze Leben begleiten.

Der Innungsobermeister kann jungen Leuten eine Ausbildung als Schreiner nur ans Herz legen. „Die Berufsaussichten sind sehr gut“, betonte er. Auch der spätere Einsatzbereich sei vielseitig. Von der Möbelfertigung bis zur Arbeitsvorbereitung oder als Bauschreiner gebe es viele Möglichkeiten. Außerdem könne anschließend die Meisterprüfung gemacht werden und ein eigener Betrieb eröffnet werden. Die Übergabe der Zeugnisse fand erstmals in Friedrichshafen statt. Bisher wurden diese immer in Überlingen überreicht.