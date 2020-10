16-Jähriger ohne Führerschein flieht vor der Polizei

Da er nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis ist, ist ein Rollerfahrer Dienstagnacht vor einer Polizeistreife geflüchtet. In der Löwentaler Straße wollten die Beamten den 16-jährigen Zweiradlenker kontrollieren, dieser ignorierte jedoch die Anhaltesignale, beschleunigte und flüchtete ohne Licht über Fußwege. Die Streife traf ihn letztendlich an seiner Anschrift an, wo sich herausstellte, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Er hat nun mit einer Strafanzeige zu rechnen, so die Polizei.