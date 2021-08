16-Jähriger flüchtet in der Friedrichshafener Teuringer Straße vor der Polizei

Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen einen Jugendlichen, der am späten Montagabend in der Teuringer Straße vor einer Polizeikontrolle flüchtete. Der 16-Jährige war der Polizeistreife zuvor aufgefallen, da er ohne Licht auf seinem Fahrrad unterwegs war. Bei der Kontrolle ergaben sich vage Anzeichen auf Alkohol- und Drogenkonsum, weshalb der Jugendliche kurzerhand das Weite suchte. Bei der Verfolgung verlor der 16-Jährige laut Polizeibericht eine Brusttasche, in der die Beamten Rauschmittel fanden. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu. Die illegalen Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt.