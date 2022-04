16-jährige Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Mittwoch gegen 11.15 Uhr in der Steinbeisstraße hat eine 16-jährige Leichtkraftrad-Lenkerin leichte Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtete, hatte die Teenagerin offenbar zu spät erkannt, dass der 20 Jahre alte Vorausfahrende seinen VW an der roten Ampel anhalten musste. Beim Versuch nach links auszuweichen, streifte sie den Wagen am Heck und stürzte in der Folge auf die Fahrbahn. Sowohl an ihrer Maschine als auch an dem Auto entstand jeweils rund 1500 Euro Sachschaden, wie die Polizei mitteilt.