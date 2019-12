Im November sind im Fundbüro im Rathaus vier Armbanduhren, elf Brillen, ein Fotoapparat und ein Headset im abgegeben worden. Außerdem gehören zu den Fundsachen diverse Kleidungsstücke sowie Haus- und Autoschlüssel, fünf Handys, ein „iPod“, 16 Fahrräder, Modellbauzubehör, zwei Geldbeutel, eine Stofftasche und Bargeld. Außerdem warten laut Pressemitteilung der Stadt im Tierheim ein Hund und zwei Katzen auf ihre Besitzer.

Die Fundgegenstände können im Fundamt im Rathaus am Adenauerplatz während den Öffnungszeiten abgeholt werden: Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr, Montag und Dienstag von 14 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Alle Fundgegenstände können zusätzlich im Internet unter www.fundbuero.friedrichshafen.de rund um die Uhr abgefragt werden. Fundtiere können im Tierheim Friedrichshafen, Neue Messe 224, 88046 Friedrichshafen abgeholt werden: Jeweils Montag, Dienstag, Freitag von 15 bis 18 Uhr und samstags von 15 bis 17 Uhr, Telefon 07541 6311. An Sonn- und Feiertagen ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Der Fundfahrradraum in der Schanzstraße 14 (Rückseite des alten Zollgebäudes) ist mittwochs von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Bitte vorher im Rathaus am Adenauerplatz 1 anmelden.