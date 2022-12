16-fache Verstärkung für das Ehrenamt

Die Kinder- und Jugendarbeit des Bodenseekreises freut sich über 16 neue ehrenamtliche Jugendleiterinnen und Jugendleiter. Ausgebildet wurden die Teilnehmenden im Alter zwischen 15 und 46 Jahren laut Pressemitteilung im Rahmen der ersten kreisweiten Jugendleiter-Schulung. Damit können sie sich nun bundesweit in der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen, Verbänden, im Jugendtreff oder bei Freizeitangeboten engagieren und Angebote selbst gestalten und durchführen.

Während der Schulung haben die Teilnehmer die pädagogischen und psychologischen Grundlagen zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erlernt und wichtige Antworten auf Rechts- und Organisationsfragen, beispielsweise zur Aufsichtspflicht und Haftung, erhalten. Auch der praktische Teil kam nicht zu kurz: So haben sie auf spielerische Weise gelernt, wie man eine Gruppe leitet und dabei die richtigen Wege und Spiele wählt, um Kinder und Jugendliche jedes Alters mit kleinen Motivationstricks zu begeistern. „Es war eine tolle Schulung, durch die ich ein genaues Bild davon entwickelt konnte, wie ich als Jugendleiter sein möchte. Für meine neue Aufgabe fühle ich mich gut gerüstet“, lobte ein Teilnehmer das Ausbildungsteam um David Raither, Franziska von Stryk und Stephanie Lutz, die seit vielen Jahren selbst ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit im Bodenseekreis aktiv sind.

Organisiert wurden die zwei Veranstaltungen im Oktober vom Jugendamt des Bodenseekreises: „Ausgebildete Jugendleiterinnen und Jugendleiter sind Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige Kinder- und Jugendarbeit in ehrenamtlichen Organisationen im Bodenseekreis und tragen dazu bei, dass sich Kinder und Jugendliche aktiv in die Gesellschaft einbringen und mitbestimmen können“, so Amtsleiterin Simone Schilling.

Mit der bestandenen Ausbildung können die Jugendleiterinnen und Jugendleiter die sogenannte Jugendleiter-Card (Juleica) beantragen. Diese ist ein Qualifikationsnachweis für die ehrenamtliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in ganz Deutschland.