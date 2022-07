1582 Schokoriegel und 1616 Tafeln faire Schokolade

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit großer Freude konnte die Schulgemeinschaft von St. Elisabeth am letzten Schultag die Erneuerung des Titels „Fairtrade-School“ feiern. Als erste Fairtrade-School in Friedrichshafen bekam die Mädchen- und Jungenrealschule St. Elisabeth 2016 den Titel verliehen. Schülerinnen und Schüler des Fairtrade-Verkaufsteams der Schule zeigten in ihrer Rede die fünf Kriterien auf, die für eine Fairtrade-School notwendig sind und für die Rezertifizierung erneut nachgewiesen werden müssen: Es braucht ein Schulteam aus Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften, einen Schulkompass mit den Zielen in Bezug auf den fairen Handel, Schulaktionen, die Verankerung im Unterricht und den Verkauf von fairen Waren. In diesem Schuljahr konnten zum Beispiel 1582 faire Schokoriegel und 1616 Tafeln faire Schokolade verkauft werden.

Als Vertreter der Stadt betonte Dr. Tilmann Stottele, dass jede Schülerin und jeder Schüler durch die Unterstützung des Fairen Handels über die Lebenssituationen anderer Menschen entscheidet und diese zum Besseren wenden kann. Seit fast 25 Jahren, also lange vor der ersten Auszeichnung als Fairtrade-School, besteht die enge Kooperation mit dem Weltladen Friedrichshafen. Margret Halder vom Weltladen bedankte sich deshalb für die jahrelange Zusammenarbeit, die auch ein Zeichen gegen Kinderarbeit und für mehr Gerechtigkeit weltweit ist.

Die Urkunde bekamen Koordinatorin Schwester Christa-Maria Günther und Schulleiterin Sabine Schuler-Seckinger von Dr. Tilmann Stottele, Stadt Friedrichshafen und Margret Halder, Weltladen, überreicht.