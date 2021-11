158 Neuinfektionen an einem Tag - Das ist die aktuelle Lage im Bodenseekreis

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten erhöht sich mit den nun gemeldeten 158 Neuinfektionen somit auf insgesamt 10.873. Die Inzidenz steigt im Bodenseekreis auf 229,9, wie das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg schreibt. Bislang sind im Landkreis 173 Personen mit dem Virus verstorben.

Damit ist der 7-Tages-Wert im Bodenseekreis fast so hoch wie im benachbarten Landkreis Lindau, wo am Donnerstag, 4. November, eine Inzidenz von 249,7 gemeldet worden ist. In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz informierte dort Landrat Elmar Stegmann über den Ernst der Lage.

„Viele meinten, Corona ist vorbei“, sagte Stegmann. „Jetzt schlägt Corona mit voller Wucht zurück.“ Die Inzidenz ist derzeit höher als um die gleiche Zeit vor einem Jahr, als es noch nicht einmal einen zugelassenen Impfstoff gab.