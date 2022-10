15000 Euro für soziale Zwecke beim „Outlet plus“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zwei Tage lang wurde in der Turnhalle der Realschule St. Elisabeth in Friedrichshafen ein großer Outlet-Markt veranstaltet. Rund tausend Kaufwillige nutzten die Chance, sich zu günstigen Preisen mit neuer, hochwertiger Markenkleidung einzudecken, welche die Aktion Hoffnung von verschiedenen Modegeschäften gespendet bekam. Nach Abzug aller Kosten kamen 15000 Euro für die drei Spendenprojekte zusammen. Davon geht die Hälfte der Einnahmen – sprich 7500 Euro – an die „Aktion Hoffnung“, die damit eine Nähstube in Aleppo unterstützt. Die andere Hälfte führt die Mädchen- und Jungenrealschule St. Elisabeth den Projekten „Häfler helfen“ und dem „Tshepo ya Bophelo Children and Youth Care Centre” in Assisi/Südafrika zu.

In diesem Zusammenhang bedanken wir uns ganz herzlich bei denjenigen, die in irgendeiner Weise an diesem tollen Ergebnis beteiligt waren. Vor allem sind hier, neben den zahlreichen Käufer*innen, auch die vielen Lehrer*innen, Eltern und Schüler*innen unserer Schulgemeinschaft zu nennen, die zum Erfolg der Aktion beigetragen haben. Ebenso danken wir der Firma Knoblauch in Markdorf für das Überlassen diverser Shopsysteme und Einrichtungsgegenstände.