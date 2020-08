Friedrichshafen (sz) - Der Betriebsrat des Airbus-Standorts Friedrichshafen hat eine Mitarbeiterspende an die Tafel Friedrichshafen in Höhe von 1500 Euro überreicht. Der Betrag, gespendet von den Mitarbeitern, war durch verschiedene Aktionen zusammengekommen, wie dem Verkauf ausgedienter Büromöbel und Laborequipment. Betriebsrätin Christa Steuernagel sagte: „Die Tafel zu unterstützen bedeutet auch, Lebensmittel-Verschwendung zu vermeiden, und dies sollte uns allen ein besonderes Anliegen sein.“ Die Tafel Friedrichshafen ist als gemeinnützige Organisation auf ehrenamtliche Mitarbeiter, Mitglieder und Spenden angewiesen. Coronabedingt war die Tafel für rund fünf Wochen geschlossen. Seit der Wiedereröffnung Anfang Mai dürfen sich maximal vier bis fünf Menschen gleichzeitig im Laden aufhalten. In der Tafel arbeiten zwei hauptamtliche Mitarbeiter und bis zu 30 Ehrenamtliche. Sie hat an fünf Tagen in der Woche geöffnet und bietet den Menschen mit einem Berechtigungsausweis die Möglichkeit, Lebensmittel und Drogerieartikel günstig zu erwerben.