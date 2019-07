Der Club Soroptimist International Friedrichshafen/Bodensee spendet 1500 Euro an das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf in Wahlwies. Das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies ist laut Pressemitteilung ein Zuhause für Kinder und Jugendliche in sozialer Not.

Sie werden individuell gefördert und erfahren vom Kindergarten über die Schule bis zur Ausbildung eine Erziehung von „Kopf“ (Schule), „Herz“ (familienanaloge Betreuung) und „Hand“ (Ausbildung) im Sinne des Namensgebers Johann Heinrich Pestalozzi. Mit dem Geld sollen die Sommerferien noch schöner gestaltet werden. Unser Bild zeigt von links die Soroptimistinnen Svenja Bormuth, Heike Kastner, Margitta Bohn und Waltraud Bohn sowie Anne Okolowitz vom Kinder- und Jugenddorf Wahlwies.