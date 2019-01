Das Karl-Maybach-Gymnasium hatte zum Winterkonzert eingeladen. Das Adventskonzert war aus unterschiedlichen organisatorischen Gründen nicht zustande gekommen, so sei man auf den Januar ausgewichen, erklärte Schulleiter Christoph Felder den Besuchern. Der Stimmung tat das keinen Abbruch. 150 Schüler aus allen Jahrgangsstufen waren an dem Konzertabend beteiligt.

Eng war es im Cinema, aber bei einem Winterkonzert darf es ja auch mal kuschelig zugehen. Die Plätze waren sämtlich besetzt und wer später kam, musste sich mit einem Stehplatz begnügen. „Es bleibt zu überlegen, ob wir nicht zwei Konzertabende anbieten, um die Zuschauermenge einzugrenzen“, sagte Petre Haas, Musiklehrer und Leiter der Big Band am KMG. Aber das seien Details, die man im Nachgang bespreche. Der Stimmung tat das keinen Abbruch. Die Akteure waren alle engagiert dabei.

Den Auftakt machte der Chor der Mittel- und Oberstufe, kurz MIO genannt, mit „Angels“ von Robby Williams, gefolgt vom fetzigen „Viva la Vida“ (Lebe das Leben) und „Flashlight“. Die Zuschauer konnten bereits zum Auftakt einen großartigen Konzertabend erahnen. Das ist nicht zuletzt einer motivierten Lehrerschaft zu verdanken, die die Schüler für Musik begeistert.

Die Chöre lächeln von der Bühne ihrer Chorleiterin Renate Schulz zu, die mit Elan dirigierte, sodass die Schüler nicht nur sangen, sondern mit den Fingern schnippten und sich zum Takt wiegten. Der Unterstufenchor, bestehend aus den Jahrgängen fünf und sechs, überzeugte mit einer erstaunlichen Gesangsdichte und machte mit den Liedern „Was mich bewegt, ist nur das Meer“ und „Schwerelos“ Appetit auf das bevorstehende Musical im Juni dieses Jahres. „Wenn sie wissen wollen wie und warum es im Riff rund geht, sollten sie sich die Termine rechtzeitig merken“, fordern die jungen Sänger schwungvoll das Publikum auf.

Streichhölzer und alte Hasen

Das KMG hat gleich zwei Streichorchester unter der Leitung von Verena Witzig. Die „Streichhölzer“ als Nachwuchsband bewiesen mit „Il est né le divin enfant“, „Frosty the snowman“ und „La Bamba“, dass sie sowohl getragene als auch temporeiche Arrangements umzusetzen wissen. Das große KMG-Orchester ist mit den „alten Hasen“ unter der Schülerschaft besetzt und in der Lage mit schnell aufeinanderfolgenden Tempiwechsel spielend fertig zu werden. Ebenso die KMG-Big-Band unter der Leitung von Peter Haas. Obwohl der Bigband durch den natürlichen Schwund an Schulabgängern des Vorjahres so einige Musiker abhandengekommen sind, hat die Besetzung die gewohnt fetzigen Sounds der KMG-Big-Band nicht vermissen lassen.

Mit Leonie Schmidt an der Viola und Ana Grabovac am Saxofon waren zwei Solomusikerinnen mit von der Partie, die eindrucksvoll bewiesen, dass sie ihre Instrumente beherrschen. Am Ende gab es vom Unterstufenchor statt des gewohnten Abschiedliedes „Mach hoch die Tür“, das bei den Adventskonzerten immer gesungen wird“, den Song „Sowieso“ von Mark Forster. Ein echtes Gute-Laune-Lied, dessen Refrain auch vom Publikum mitgesungen wurde. Ein wirklich gelungener Konzertabend, der bewies, dass Schule viel mehr ist als die Summe der Zeugnisnoten.