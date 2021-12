Neue Omikron-Fälle auch in Friedrichshafen - 15 Menschen in Baden-Württemberg infiziert

Die Zahl der mit der Corona-Variante Omikron infizierten Menschen in Baden-Württemberg hat sich auf 15 erhöht. Neue Fälle gibt es nach Informationen der Deutschen Presse Agentur auch in Friedrichshafen.

Für den Bodenseekreis meldet das Robert-Koch-Institut am Mittwochmorgen insgesamt 249 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 605,8.

In der vergangenen Woche wurden dem Gesundheitsamt Bodenseekreis 1.338 neue Infektionsfälle gemeldet. In der Vorwoche waren es noch etwa 1.750. Außerdem gab es demnach zwölf Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 (Vorwoche: 10).

Die Sieben-Tage-Inzidenz für ganz Baden-Württemberg liegt am Mittwochmorgen bei 507,6. Der Wert ist damit zum zweiten Mal in Folge gesunken. Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten erhöhte sich laut Landesgesundheitsamt am Dienstag um fast 10.600 auf knapp 895.700. Zudem meldete das Amt 53 weitere Tote im Zusammenhang mit der Epidemie, sodass die Gesamtzahl der Verstorbenen sich auf 12.074 erhöhte.

Weitere Omikron-Fälle im Alb-Donau-Kreis

Am Dienstagnachmittag meldete der Alb-Donau-Kreis, dass sich ein weiteres Haushaltsmitglied eines Afrika-Reiserückkehrers mit dieser Variante angesteckt habe. Dieser Mensch befinde sich bereits in Quarantäne und weise moderate Symptome auf. Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes des Alb-Donau-Kreises sind damit seit dem 30. November sieben Fälle der neuen Virusvariante bekannt. Es handele sich bei allen um Reiserückkehrer aus südlichen afrikanischen Ländern und deren Haushaltsangehörige.

Neue Fälle gab es auch im Rhein-Neckar-Kreis.