15 Breakdance-Crews messen sich in der Molke

Auf sehr hohem Niveau haben sich am vergangenen Samstag 15 Breakdance-Crews aus Österreich, der Schweiz und ganz Deutschland in der Molke gemessen und sich dem Publikum und der Jury gestellt. Mit den Juroren Pyciu aus Rumänien, Iron Monkey aus den USA und Yan aus Russland konnten die Veranstalter laut Pressemitteilung eine hochkarätige, internationale Jury für das Battle gewinnen. Moderiert wurde das vierte Holy Ground von Bobby Balboa, für den passenden Sound sorgten die DJ’s Mingo und Tommy-Breakz.Um 17 Uhr öffneten sich die Türen der Molke für die rund 250 Zuschauer und Teilnehmer. Bei dem Breakdance-Battle traten die Crews mit jeweils fünf Tänzern oder Tänzerinnen gegeneinander an. Wichtig beim Breakdance ist, dass der eigene Stil unter Beweis gestellt wird und die Tänzer ihre Persönlichkeit ausdrücken. Nach vier Runden stand der Gewinner des vierten Holy Ground in Friedrichshafen fest: Ruhm und Ehre sowie das Preisgeld in der Höhe von 500 Euro gewann die Crew „Ghost Rockz“ aus der Schweiz. Foto: Molke