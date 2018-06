Die Freude an Technik und Selbstbau sowie das Knüpfen von Freundschaften rund um den Globus verbindet: Funkamateure und Pfadfinder aus aller Welt kamen auf der Ham Radio in Friedrichshafen zusammen, um sich zu treffen, bei Ausstellern und Verbänden einzukaufen und sich zu informieren sowie auf dem Flohmarkt auf Schatzsuche zu gehen. Insgesamt zog es am Wochenende 15 460 Besucher auf die Ausstellung. Im Vorjahr kamen noch 17 110 Besucher.

„Die Ham Radio hat ihre Position als führende Amateurfunk-Ausstellung bestätigt. Sie erwies sich erneut als Mekka der Funkamateure aus aller Welt“, resümierte Messe-Chef Klaus Wellmann.

Rund 180 Aussteller und Verbände aus 32 Ländern präsentierten sich auf der Messe. Einen sehr hohen Grad an Internationalität zeigten auch die Besucher auf, die aus 63 Ländern angereist kamen. Erfindergeist, kreative Ideen und Fantasien konnten die Besucher auch an den 150 Ständen der Maker Faire erleben, wie die Messe mitteilt.

Die nächste Ham Radio findet vom 21. bis 23. Juni 2019 statt. Die Maker Faire findet teilweise parallel dazu am Messewochenende statt.