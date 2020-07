15 000 Euro Schaden: Porsche kracht gegen Randstein

Ein 27-jähriger Autofahrer hat am Dienstag in der Riedleparkstraße mit seinem Porsche einen Unfall verursacht. In der dortigen Unterführung beschleunigte er den Sportwagen laut Polizeibericht offensichtlich so stark, dass das Heck ausbrach, gegen den Bordstein krachte und auf der gegenüberliegenden Fahrspur zum Stehen kam. Da der Fahrer über Schmerzen klagte, wurde er vom verständigten Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Da die Polizeibeamten bei dem jungen Mann Anhaltspunkte auf eine mutmaßliche Betäubungsmittelbeeinflussung feststellten, wurde ein Test durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Kokain, woraufhin die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Den 27-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Verkehrsdeliktes. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden.