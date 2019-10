147 Fahrräder wechseln den Besitzer.

Radlerglück für Groß und Klein: Bei schönstem Herbstwetter hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Bodenseekreis am Samstag seinen Fahrradgebrauchtmarkt in der alten Festhalle in Friedrichshafen veranstaltet. 246 Räder (davon 73 Kinderräder) waren im Angebot, 147 haben tatsächlich den Besitzer gewechselt. „Das entspricht einer Verkaufsquote von 60 Prozent“, teilt ADFC-Kreisvorsitzender Bernhard Glatthaar mit. Wer vor dem Kauf eine Runde drehen wollte, konnte dazu den Parcours auf dem Außengelände nutzen. Und nicht nur das: 18 Marktbesucher nahmen die Gelegenheit wahr, ihr Rad zum Diebstahlschutz mit einem persönlichen Code versehen zu lassen. Auf dem Test-Parcours standen ADFC-Mitglieder mit Rad und Tat zur Seite. Foto: Christian Steiauf