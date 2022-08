145 Kinder wieder zurück aus „AKApulco“

Das Sommerferienprogramm „AKApulco“ ist erfolgreich zu Ende gegangen. Wie jedes Jahr standen in den ersten zwei Sommerferienwochen die weißen Zelte auf der Wiese der Zeppelin-Universität und dem Sportgelände der PSG Friedrichshafen. Zwischen 8 und 16 Uhr sah man dort Kinder, wie sie auf der grünen Wiese, dem Volleyballfeld oder in der Sockerbox Sport machten oder spielten. In Woche Eins waren es dieses Jahr 65 Kinder, in Woche Zwei 80 Kinder.

Bei genauerem Hinsehen erblickte man frische Kunstwerke, die auf dem Rasen in der Sonne trockneten. Einzelne Kinder schwingten den Pinsel oder entdeckten ganz neue Sportarten. Dies hat voll allem in den vhs-Kursen wie beispielsweise „Sport mal anders“, Graffiti, Schmuckstatt, „Wie werde ich Youtuber?“, Zeichnen am Tablet, Hockey, SUPen und weiteren stattgefunden. Das vhs Angebot begleitete die Kinder immer von 8.15 bis 9.45 Uhr durch die Woche. Weitere Möglichkeiten, andere Aktivitäten kennenzulernen, bot der „Markt der Möglichkeiten“. Hier entscheiden die Kinder jeden Tag aufs Neue, wie sie ihre Zeit verbringen wollten. Teamer Gero sagte über das besondere Feriengefühl am Seemooser Horn: „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie alle motiviert mitmachen und Spaß haben. Wir sind ein super Betreuer-Team und freuen uns schon wieder auf das nächste Jahr“.

Am Anfang und am Ende der Woche gab es immer ein spannendes Spiel „Kinder gegen Betreuende“, bei dem die Kinder unter Beweis stellen konnten, dass sie die Großen schlagen können. Weitere Spiele förderten den Zusammenhalt in der Gruppe und stärkten die Kooperationsfähigkeit der Kinder, so die Veranstalter. Dorothea Siegle, Organisatorin von „AKApulko“ und Fachbereichsleiterin an der vhs Friedrichshafen, freut sich über die Antworten der Kinder auf dem Rückmeldebogen, den sie auch in diesem Jahr gleich mit Spannung auswertete: 90 Prozent der Kinder möchten nächstes Jahr gerne wieder dabei sein.