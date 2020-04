14-Jähriger soll junge Frau im Uferpark Friedrichshafen vergewaltigt haben

Ein 14-Jähriger soll am Samstagabend im Uferpark eine 18-jährige Frau vergewaltigt haben. Am Sonntag wurde er festgenommen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen ermittelt gegen den Heranwachsenden aus dem Landkreis Ravensburg wegen des Verdachts der Vergewaltigung. Ihm wird nach Behördenangaben vorgeworfen, am Samstag gegen 22.30 Uhr an der östlichen Uferpromenade sexuelle Handlungen an der jungen Frau aus dem Bodenseekreis gegen deren Willen vorgenommen zu haben.

Die beiden hatten sich wohl erst am Samstag kennengelernt, bevor es zu dem Übergriff kam. Die 18-Jährige meldete sich danach bei der Polizei, der 14-Jährige wurde dann von Fahndern am Sonntagmorgen in Ravensburg vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hat einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten beantragt, weil nach Ansicht der Ermittler Fluchtgefahr und auch Verdunklungsgefahr vorliegt. Der junge Mann hatte die Frau offenbar versucht einzuschüchtern, damit sie nicht zu Polizei geht.

Das Amtsgericht Ravensburg hat die Inhaftierung in einer Justizvollzugsanstalt angeordnet. Der Beschuldigte ist laut Staatsanwaltschaft deutscher Staatsbürger ohne Migrationshintergrund. Erst mit dem 14. Geburtstag gilt man in Deutschland als strafmündig und kann strafrechtlich belangt werden.