Die süddeutschen Meisterschaften im Inline-Speedskating sind erstmals auf der neuen 200-Meter-Bahn in Grossbettlingen bei Stuttgart über die Bühne gegangen. 230 Skater aus drei Nationen lieferten sich in den verschiedenen Altersklassen spannende Rennen. Das Speedteam Bodensee aus Friedrichshafen ging mit insgesamt elf Skater an den Start und holte 13 Medaillen.

Im Rahmenwettbewerb der Einsteiger startete Marina Marosi. Die vierjährige Häflerin steht noch nicht lange auf den schnellen Rollen und belegte den achten Gesamtrang. Ihr Bruder Yan Marosi startete in der Altersklasse der Schüler D (bis sieben Jahre). Im Geschicklichkeitslauf sowie im 100-Meter-Rennen belegte er jeweils Platz vier. In der Gesamtwertung sicherte er sich laut Vereinsbericht den fünften Gesamtrang. Bei ihren ersten süddeutschen Meisterschaften startete Elif Özel in der Altersklasse der Schüler C und konnte sich auf Anhieb zwei Bronzemedaillen im Geschicklichkeitslauf und im 300-Meter-Massenstart sichern.

Mit Sara Scholl und Ela Su Özel starteten gleich zwei Skater vom Speedteam Bodensee bei den Schülern B Damen. Zwei fünfte Plätze im Geschicklichkeitslauf und über die 1000 Meter zeigte Sara Scholl eine tolle Leistung in ihrem ersten Jahr in dieser Altersklasse. Sie belegte in der Tageswertung den sechsten Platz. Bei Ela Su Özel verlief der Wettkampftag nicht ganz so optimal. Im Geschicklichkeitslauf hatte sie die schnellste Zeit. Jedoch erkannten die Schiedsrichter einen Fehler, was ihr eine Strafsekunde einbrachte. Somit musste sie sich mit dem Bronzerang zufrieden geben. Im 1000-Meter-Rennen stürzte sie im letzten Drittel des Rennens. Im 100-Meter-Sprint schaffte die junge Skaterin den Sprung ins Halbfinale. In der Tageswertung erreichte sie den fünften Gesamtrang.

Drei süddeutsche Meistertitel sicherte sich Maurice Marosi bei den Schüler B Herren. Am zweiten Wettkampftag ging es für die Junioren und Erwachsenen um die Medaillen. Maik Scholl und Ralf Marosi sicherten sich über die 500-Meter-Sprint Distanz den Silber- und Bronzerang. Auch im nachfolgenden 1000-Meter- und 3000-Meter-Rennen erreichte Maik Scholl jeweils Platz zwei. Ralf Marosi belegte jeweils Platz vier. Sonja Sebecke (AK40 Damen) erreichte Platz vier und Marco Grittner (Junioren) Rang sechs.

Sebastian Höninger wurde dreimal süddeutscher Meister bei den AK30 Herren mit Siegen über alle drei Distanzen 500 Meter, 1000 Meter und 3000 Meter. Mit insgesamt 13 Medaillen gehört das Speedteam Bodensee zu den erfolgreichsten Vereinen dieser Meisterschaften.