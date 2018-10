15 Finalteilnahmen und 13 Landesmeistertitel sind die beeindruckende Bilanz des Bodensee-Schulsport-Vereins (BSV) Friedrichshafen bei den baden-württembergischen Taekwondo-Meisterschaften in Bietigheim-Bissingen. Vor allem bei den Herren stellt der BSV die beste Mannschaft im Land. Sieben von acht möglichen Titeln gingen an die Kämpfertruppe um BSV-Trainer Markus Kohlöffel, wie es in der Pressemitteilung heißt.

In Herrenklasse bis 68 Kilogramm bezwang Marvin Pelcz Nghia Hoang (22:5), Michael Gorin (26:17) und Oliver Popov (28:7). Mactar Diao besiegte in der Herrenklasse bis 63 Kilogramm Amir Khademi (24:0), Semi Cakar (24:4) und Alexander Haliulin (32:2). Bei den Herren bis 74 Kilogramm behielt Ismael Yacouba gegen Alexander Schneider und Amar Tahunic (19:3) die Oberhand. Faysal Sawadogo blieb in der Herrenklasse bis 87 Kilogramm gegen Denis Kljaic (30:5) und Ferdinand Giesa (24:3) ungeschlagen. Mit ihren Finalsiegen sicherten sich Devin Schulz in der Herrenklasse bis 54 Kilogramm gegen Danny Nguyen (26:5), sein Bruder Leon Schulz in der Herrenklasse bis 58 Kilogramm gegen Baris Kilic (14:2) und Ababacar Soumare (Herrenklasse bis 80 Kilogramm) gegen Evangelos Baltzis (36:9) den Titel.

Bei den Frauen setzte sich Tekiath Ben Yessouf in der Damenklasse bis 62 Kilogramm gegen Nikola Stanczak (34:10) sowie Astan Bathily in der Damenklasse bis 73 Kilogramm gegen Jasmin Ersezen (24:2) und Mara Steinwagner (25:2) durch. In der Jugend A bis 52 Kilogramm gewann Vera Kachowitsch gegen Viktoria Ribitsch (7:2) und Anastasia Rovithis (14:9). Celine Schmidt konnte ihren Titel in der Jugend A bis 68 Kilogramm feiern.

Die B-Jugend bis 41 Kilogramm entschied Daniel Drosdowski gegen Nikolaj Paitschadse und Daniel Mehlmann für sich. Kevin Kellermann blieb in der Jugend B bis 61 Kilogramm gegen Danny Bötcher (21:9) und Nikita Dell siegreich. Das Finale der Jugend C bis 32 Kilogramm verlor Victoria Kellermann wie auch Moses Manukjan nach seinem gewonnenen Halbfinalkampf in der Jugend C bis 43 Kilogramm. In den Vorrunden ausgeschieden waren Jehudiel Kiki gegen Oliver Popov bei den Herren bis 68 Kilogramm (14:27), Anatolij Engel in der C-Jugend bis 32 Kilogramm und Michael Pendyurin in der C-Jugend bis 39 Kilogramm.

„15 unserer 18 teilnehmenden Sportler schafften den Sprung ins Finale, 13 von ihnen konnten sich am Ende ganz durchsetzen“, freute sich Boris Winkler, der Friedrichshafener Bundestrainer, mit seinen Trainerkollegen Markus Kohlöffel und Dimitrij Schmidt über den sportlichen Erfolg seiner Mannschaft.