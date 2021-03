13-jährige Häflerinnen holen „Jugend-forscht“-Preis

Zwei Schülerinnen haben mit ihrem Projekt über Basilikum bei „Jugend forscht“ den Regionalsieg „Biologie“ errungen. Das teilt die Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg mit.

Freya Baumhauer und Sofia Jehle, beide 13 Jahre alt, hatten sich am Schülerforschungszentrum Friedrichshafen ihrem Projekt „Durstiger Basilikum“ gewidmet, um zu klären, warum Basilikum oft und regelmäßig gegossen werden muss und wie er sich im Vergleich mit anderen Pflanzen verhält. Das Duo holte damit den Regionalsieg in der Sparte „Schüler experimentieren“.

In Ulm und in Tuttlingen traten in diesem Jahr die Teilnehmenden an „Jugend forscht“ zu den Regionalwettbewerben an. Pandemiebedingt war der Regionalwettbewerb in Friedrichshafen vom Patenunternehmen abgesagt worden. Beim Regionalwettbewerb der Innovations-region Ulm konnten die Schülerinnen und Schüler aus Südwürttemberg insgesamt zwölf Regionalsiege verbuchen. Erstmals fand der komplette Regionalwettbewerb in virtueller Form statt.

Viele der insgesamt 134 Jugendlichen zeigten mit ihren 68 Projekten laut Mitteilung ein starkes Bewusstsein für Themen, die aktuell die Gesellschaft bewegen, vom Klimawandel über Nachhaltigkeit bis hin zur Smart City. Auch mit dem Coronavirus setzten sich die Jugendlichen in den verschiedensten Forschungsansätzen auseinander.

Per Videokonferenz präsentierten die Jungforschenden ihre Arbeiten der 39-köpfigen Fachjury, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern von Schule, Wirtschaft und Wissenschaft. In sieben Fachgebieten wurden die Regionalsieger-Teams ermittelt, die ihre Projekte nun auf den virtuellen Landeswettbewerben „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ vorstellen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erläuterten ihre Forschungsarbeiten am Samstagnachmittag in virtuellen Projekträumen der Öffentlichkeit. Anschließend wurde die Siegerehrung per Livestream aus dem Verschwörhaus in Ulm übertragen. Dessen Team unterstützte durch Videos und technischen Support.

Die IHK Bodensee-Oberschwaben vergab außerdem wieder ihren Schulpreis an Schulen mit vier und mehr Projekten mit einem Preisgeld von jeweils 500 Euro. Unter den Siegern ist auch die Franz-Anton-Maulbertsch-Schule in Langenargen mit sechs Projekten. Die Projektbetreuung übernahmen Frau Maurer und Frau Huf.