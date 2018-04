Ein 13-jähriger Radfahrer ist am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr bei einem Unfall in der Zeppelinstraße leicht verletzt worden. Das teilt die Polizeidirektion Konstanz in einem Bericht mit.

Ein 41-jähriger VW-Fahrer übersah den Radfahrer beim Einbiegen vom Schützenweg nach rechts in die Zeppelinstraße, der auf dem falschen Radweg in Richtung Stadtmitte fuhr. Durch den Zusammenprall stürzte der 13-Jährige, der anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht wurde.