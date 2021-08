125 Jahre Katholischer Arbeiterverein Ailingen

Auf ein stattliches Jubiläum kann die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) als Nachfolger der Katholischen Arbeitervereine (KAV) zurückblicken. Obwohl keinerlei Gründungsdokumente mehr auffindbar sind, hat das „Seeblatt“ als Vorgänger der „Schwäbischen“ am 10. August 1896 ausführlich von der Gründungsversammlung berichtet. Zitat: „Die auf gestern Nachmittag in der ‚Gerbe‘ angekündigte öffentliche Versammlung mit Vortrag des Herrn Redakteurs Joseph Eckard aus Stuttgart mußte verschoben und soweit es noch ging abgesagt werden, da Herr Eckard durch schwerwiegende Umstände noch in letzter Stunde abgehalten wurde.“

Da die Vorbereitungen zur Gründung soweit gediehen waren, wurde dann in einem engeren Kreis und in einem anderen Lokal (ehem. Schiele, später Ochsen) die Gründung vollzogen. Zum Vorstand des neuen Vereins ist einstimmig Ökonom J. Bucher in Unterlottenweiler gewählt worden. Es könnte auf den ersten Blick auffallend erscheinen, dass ein Bauer zum Vorstand eines Arbeitervereins gewählt wird. Im rechten Licht betrachtet, kann dies aber nur mit Freuden begrüßt werden, wenn ein Bauer bereitwilligst seine Zeit und sein Talent in den Dienst eines Arbeitervereins stellt. Die Ailinger KAB-Ortsgruppe zählt bis jetzt 48 Aktive und 7 Ehrenmitglieder.

Die Geschichte hat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert in ganz Deutschland einen industriellen Aufschwung gebracht, der weitgehend auf dem Rücken der rechtlosen Arbeiterschaft aufgebaut wurde. Die damalige Situation der Industriearbeiter war geprägt von niedrigen Löhnen, langen Arbeitszeiten, Schutzlosigkeit bei Krankheit, Alter und Arbeitslosigkeit sowie ärmlichsten Wohnverhältnissen. Diese kritische Situation erkannte der Bischof und Abgeordnete Wilhelm Emanuel Ketteler (1811–1877). Er war der große Vordenker des Sozialkatholizismus. Ketteler sah die Arbeitermassen verelenden und kam schließlich zu der Erkenntnis, dass nur eine gerechte Sozialpolitik zur drängenden Lösung der sozialen Fragen beitragen kann. Auf seine Initiative hin entstanden Katholische Arbeitervereine.

Durch das erste Weltrundschreiben 1891 von Papst Leo XIII (Rerum Novarum) zur sozialen Frage, erfährt Ketteler und seine Bewegung weltweit kirchenamtliche Anerkennung. In diese für die Kirche fruchtbaren Jahre dürfte auch die Gründung des Katholischen Arbeitervereins „St. Joseph“ in Ailingen gefallen sein.