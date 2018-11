Während es für die HSG Friedrichshafen-Fischbach II (Kreisliga A) und den FC Kluftern (Kreisliga B) herbe Klatschen gegeben hat, musste auch das Damenteam des TV Kressbronn in der Handball-Bezirksklasse ohne Zählbares an den Bodensee zurückkehren.

Bezirksklasse Damen: SV Schemmerhofen – TV Kressbronn 21:16 (9:8): Die Negativserie der „Seesterne“ aus Kressbronn in der Bezirksklasse der Damen ist nicht zu Ende gegangen. Auch beim Gastspiel in Schemmerhofen blieb die Mannschaft von Trainerin Stefanie Raaf ohne Punkte. Dabei hatten die Gäste nach einem verkorksten Start in den ersten 30 Minuten noch gut mitgehalten und die Partie offen gestaltet. Im zweiten Durchgang häuften sich jedoch die technischen Fehler und Ballverluste, sodass sich die SVS-Damen bis zur 44. Minute auf 15:11 absetzten. Es war kaum zu übersehen, dass es im Defensivverbund der „Seesterne“ – der abermals in anderer Besetzung aufgelaufen war – hier und da an der nötigen Abstimmung fehlte. Infolgedessen hatten die Gastgeberinnen relativ wenig Mühe. „Wir haben uns das Leben nach guten Aktionen immer wieder schwer gemacht“, sagte Steffi Raaf. „Zudem haben wir zu viele Chancen ausgelassen. So gewinnst du einfach kein Spiel.“

TVK: Lea Raaf, Fricker (Tor); Brentel (7), Messner (4), Hepp (2), Spindler (1), Steiner (1), Dreher (1), Wagner, Seipp, Zeininger.

Kreisliga A Herren: MTG Wangen III – HSG Friedrichshafen-Fischbach II 40:12 (19:4): Chancenlos sind die Akteure der HSG Friedrichshafen-Fischbach II im Duell der Kreisliga A bei der „Dritten“ der MTG Wangen gewesen. 7:0 stand es nach nicht einmal sieben Minuten für den Spitzenreiter aus dem Allgäu, der bis zur Halbzeit das Geschehen auf der Platte nach Lust und Laune dominierte. Auch nach dem Seitenwechsel ging den dezimierten Gästen vieles einfach zu schnell, die Abwehr war löchrig. Bei der Häfler Spielgemeinschaft fehlte nicht nur die eine oder andere Stammkraft, sondern auch die Gegenwehr komplett. So hatte Wangen keine Probleme, weiterhin verlustpunktfrei zu bleiben.

HSG FF II: Jannis Keller (Tor), Otto (3/1), Pascal Pentzlin (2), Gräfe (2), Magino (2), Blank (2), Wenners (1), Niclas Lunkwitz, Lepara.

Kreisliga B Herren: HSG Langenargen-Tettnang III – FC Kluftern 39:23 (20:9): Auch eine Klasse tiefer hat es im Derby einen klaren Sieger gegeben. Hier hatte Langenargen-Tettnang III in der B-Liga den Gästen aus Kluftern die Grenzen aufgezeigt. Angeführt von einem bärenstarken Georg Vögele – elf Tore – sorgten die Hausherren bereits nach den ersten 30 Minuten für klare Verhältnisse. Auch nach dem Pausentee hatte der FCK den Gastgebern nicht wirklich etwas entgegenzusetzten und unterlag somit auch in dieser Höhe verdient.

HSG III: Alfons Müller (Tor), Vögele (11/3), Häufle (7), Zeinar (6), Dreher (6), Greiffendorf (3), Steffen Müller (2), Köberle (2), Breuning (1), Widmann (1), Niedermann, Knierim, Werner.

FCK: Klose (Tor), Kuzma (9), Thum (7), Schmollinger (3, 0/1), Mirko Behnke (1), Dickreiter (1/1), Jannik Behnke (1), Ferber (1), Müller, Tardiveau.