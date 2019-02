124 Schüler stellen bei „Jugend forscht“ ihre Experimente vor

Lächelnd deutet Tiark Tiwary auf eine Satellitenschüssel. „Als ich einmal zu Hause Radio gehört habe, merkte ich, dass der Empfang nicht so gut war“, sagt der 18-Jährige. „Deshalb wollte ich selbst eine Antenne bauen. So ist mein Projekt entstanden. Ich möchte eine WLAN-Verbindung zwischen meiner Schule, dem Graf-Zeppelin-Gymnasium, und dem Karl-Maybach-Gymnasium herstellen.“

Tiwary ist einer von 124 Schülern, die am Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ teilnahmen. Im Dornier-Museum stellten sie am Freitag ihre Projekte vor. 57 waren es insgesamt. „Viele der Beiträge hatten ein hohes Niveau“, freut sich Wettbewerbsleiter Thomas Armbruster. „Die Jury war begeistert.“ Mehr als 30 Wissenschaftler, Lehrer und Fachleute aus der Industrie bewerteten die Einfälle der Schüler und kürten Sieger. In zwei Alterskategorien – bis zu 14 Jahren und bis zu 21 Jahren – gab es erste bis dritte Plätze. Die Beiträge stammten aus den Kategorien Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Physik, Technik, Mathematik und Informatik und Geo- und Raumwissenschaften.

Seilbahnen und Kristalle

In letzterer traten Ben Schiedner und Gero Hess an. Beide sind zwölf Jahre alt und gehen auf das Graf-Zeppelin-Gymnasium. „Wir haben ein Seilbahnsystem für Friedrichshafen entwickelt“, sagt Ben. „Damit wollen wir den Stau der Autofahrer auflösen.“ Auf einer Landkarte zeigt der Schüler, wo die Seilbahn verlaufen könnte: Von der Zeppelin-Universität bis zum Klinikum würden Gondeln fahren. „Alle haben eine Sitzheizung, Klimaanlage und ein WLAN-System“, zählt Ben auf. „So sollen Menschen komfortabel, schnell und umweltfreundlich durch Friedrichshafen fahren.“ Etwa vier Monate arbeiteten er und Gero an dem Projekt. Wöchentlich trafen sie sich dazu nach der Schule in einer Arbeitsgruppe.

Insgesamt drei Projekte stammen aus Friedrichshafen. Aus Langenargen reichten Schüler der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule ganze neun Projekte ein. Eines davon stammt von Aileen Makis und Anne Venne. „Wir haben Kristalle gezüchtet und versucht, sie zu färben“, sagt die neunjährige Aileen mit leuchtenden Augen.

Der Spaß an der Wissenschaft steht bei „Jugend forscht“ an erster Stelle. „Viele Schüler verwachsen richtig mit ihrem Projekt“, sagt Thomas Armbruster. „Sie verbessern es nach dem Wettbewerb und treten im nächsten Jahr wieder damit an.“ Dabei helfen Tipps, die die Schüler von Betreuern und der Jury bekommen. „Wir schauen, wie die Kinder und Jugendlichen ihr Projekt vor uns präsentieren, ob sich ihre Gedankengänge nachvollziehen lassen, wie viel Eigenanteil ihre Idee enthält“, sagt Armbruster. Da viele Projekte diese Kriterien erfüllen, gebe es in der Jury jedes Jahr kontroverse Diskussionen um die Sieger. „Es ist schwer, verschiedene Projekte gegeneinander abzuwägen“, sagt Armbruster. „Wenn es gleichwertige Beiträge sind, bin ich deshalb immer bereit, mehr als einen ersten, zweiten oder dritten Platz zu vergeben.“

Schüler experimentieren

Auch in diesem Jahr war das der Fall: Insgesamt ergatterten zehn Projekte von „Jugend forscht“ einen Platz auf dem Podest. Bei „Schüler experimentieren“ waren es sogar 19. Ben und Gero landeten mit ihrem Projekt auf dem dritten Platz, Carlo Kübler und Jana Carl vom Graf-Zeppelin-Gymnasium schafften es auf den zweiten. Die ElfJährigen stellen Flüssig-Dünger aus Pflanzenasche her. Aileen und Anne aus Langenargen konnten sich über den zweiten Platz freuen – genau wie ihre Schulkameraden Jan Eckstein und Tim Steinacher, die eine Luft-Wasser-Rakete bauten. Mit dem „perfekten Papierflieger“ landeten auf Platz drei ebenfalls drei Langenargener: die neunjährigen Marco Braun, Adrian Enser und Paul Vögele.

Einen Sonderpreis gab es für Johann Fritsch, Simon Veittinger undJacob Schantz. David Lambert und Lorenzo Turchino bekamen einen Experimentierkasten. Nur die Erstplatzierten qualifizierten sich jedoch für den Landeswettbewerb vom „Jugend forscht“.

Tiark Tiwary schaffte es nicht auf das Podest. Mit dem Abonnement der Zeitschrift GEO bekam er allerdings einen Sonderpreis. Und sein Projekt hat ihm auch noch in anderer Hinsicht genützt: „Nach dem Abitur möchte ich mich weiter mit technischen Themen befassen und Physik studieren“, erzählt der 18-Jährige.