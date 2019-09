121 Auszubildende starten bei ZF ins Berufsleben

„Herzlich Willkommen zu Ihrem ersten Arbeitstag!“, stand groß auf der Leinwand im ZF Forum, als der Konzern seinen Nachwuchs in Friedrichshafen begrüßte. 121 Auszubildende und DH Studierende sind laut einer Pressemitteilung der ZF mit einer Einführungswoche im österreichischen St. Arbogast ins Berufsleben gestartet. Manfred Oswald, Produktionsleiter am Standort, beglückwünschte die neuen Kolleginnen und Kollegen demnach zu ihrem ersten großen Erfolg – schließlich hatten sich knapp 1300 junge Leute um einen Ausbildungsplatz beim Technologiekonzern beworben. In umfangreichen Einstelltests und Vorstellungsgesprächen sowie über ein Assessment Center hatte ZF seine Wunschkandidaten ausgewählt. Ein weiteres Indiz dafür, wie ernst der Konzern die Ausbildung nimmt: 18 hauptamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder werden laut der Mitteilung die neuen Kolleginnen und Kollegen in den kommenden zwei bis dreieinhalb Jahren begleiten. Die Ausbilder stellten sich am ersten Arbeitstag genauso persönlich vor wie die Vertreter des Betriebsrats als Ansprechpartner für die insgesamt aktuell 335 Auszubildenden am Standort. „Kommen Sie auf uns zu, stellen Sie Fragen und hinterfragen Sie auch!“, gab Oswald den Auszubildenden und Studierenden als persönlichen Tipp mit auf den Weg. Die erste Gelegenheit dazu biete die Kennlernwoche in St. Arbogast. Unter anderem werden drei Führungskräfte des Konzerns mit den neuen Kollegen über Karrierewege und weitere Fragen diskutieren. Foto: ZF