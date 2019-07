116 bestandene Abitur-Prüfungen

Dass den 116 Absolventen der DHS ihr Schulabschluss trotz ihres gewählten Mottos „Mahatma Abi – Mahatma’s nicht“ keineswegs egal war, zeigt ein Blick auf die beachtlichen Erfolge, die sie gemeinsam erreicht haben: Die „Traumnote“ 1,0 haben Maike Bonsen und Franziska Pauline Riedel in ihren Zeugnissen der Allgemeinen Hochschulreife stehen, aber auch insgesamt können sich 16 Prozent des Jahrgangs über eine Eins vor dem Komma ihres Abiturdurchschnitts freuen, wie die Schule in einer Pressemitteilung berichtet. Zusammen konnten Abiturienten 67 286 Punkte in ihren Profil- und Kernfächern, Wahl- und Pflichtkursen sowie in der Prüfungsphase erzielen.

Neben den Sonderpreisen für Maike Bonsen (MTZ-BioPro-Preis im Fach Biotechnologie), Simon Hanker (Kofrányi-Preis der AOK im Fach Ernährung und Chemie), Elisa Wulfhorst (Sonderpreis im Fach Gesundheit und Pflege) und Alena Dämpfle (Sonderpreis im Fach Pädagogik/Psychologie) zeugten zahlreiche Belobigungen und Preisverleihungen von den überaus erfreulichen Endergebnissen und rundeten für viele den Ausgang ihrer Schullaufbahn ab.

Schulleiterin Angelika Seitzinger sprach in ihrer Rede zur Abiturfeier am vergangenen Donnerstag im Graf-Zeppelin-Haus Lob und Dank an alle Anwesenden aus und ermutigte ihre scheidenden Schüler, sich den vielfältigen Anforderungen der Arbeitswelt 4.0 zu stellen, aber auch deren Freiheiten zu nutzen, um Ziele, Träume und Visionen zu verfolgen. „Lasst euch darauf ein, erkundet neue Wege, ergreift Chancen, probiert alles aus, riskiert auch Niederlagen und habt den Mut zu Veränderungen. Gebt nicht zu schnell auf, aber ändert die Richtung, wenn der eingeschlagene Weg für euch nicht passt. Behaltet Eure Ziele, Träume und Visionen ihr könnt alles erreichen, was ihr wollt. Aber vergesst dabei nicht eure Wurzeln, eure Familie und eure Freunde. Denn diese sind es, die euch in einer fast unüberschaubaren, komplexen Welt Orientierung und Halt bieten.“

Rundum gelungene Abifeier

713 solcher Halt- und Orientierungsgeber waren mit zum Feiern in Friedrichhafens „gute Stube“ am Bodenseeufer gekommen und ließen sich charmant und fröhlich von Anna-Lena Klebinger und David Maier durch den Abend führen, der von der Preisverleihung über Spiele, Videos, Dia-Shows und Geschenke für die Klassenlehrer Margret Schühle, Natalie Corsaro, Heike Degen, Matthias Kremsler und Robert Wegis bis hin zu einer Laudatio von Lukas Buhmann an seine Klasse, einem selbstvertonten Poetry-Slam von Milena Rohm und einem rockig-tanzbaren Abschiedsauftritt der Schulband ADHS auch wirklich alles bereithielt, was eine gelungene Abifeier ausmacht.