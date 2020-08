Vom 24. August bis 11. September bieten die Häfler Sportvereine Sport in seiner ganzen Reichhaltigkeit an, heißt es in einer Mitteilung.

Demnach gehört es in Friedrichshafen und den Ortschaften zur Tradition, Daheimgebliebenen und Feriengästen im Sommer in Zusammenarbeit mit den Häfler Sportvereinen und der Stadt ein Sommerferien-Sportprogramm vor Ort zu ermöglichen. Auch in Zeiten von Corona bieten die Vereine insgesamt 111 Stunden unterschiedlichen Sport an.

Dank der Unterstützung von 16 Häfler Vereinen und Abteilungen können Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den letzten drei Sommerferien-Wochen aus insgesamt 67 Aktionen wählen. Alle Angebote sind kostenlos. Teilnehmer werden von qualifizierten Übungsleitern angeleitet. Bei allen Kursen handelt es sich jeweils um eine Einführung in die angebotene Sportart. Zu den Angeboten gehören beispielsweise Einrad- und Kunstradfahren, Radball, Miniaturgolf, Federball, Tennis, Taekwondo, Judo, Jogging, Ringen, Boule und Gorodki und vieles mehr. Bei Regenwetter finden die Kurse im Freien grundsätzlich nicht statt.

Für einzelne Angebote ist es aus organisatorischen Gründen notwendig, sich vorher anzumelden.