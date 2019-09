Bei schönstem Sonnenschein haben rund 11 000 Mitarbeiter mit ihren Familien und Freunden am Samstag den Familientag von Rolls Royce Power Systems (RRPS) auf dem Gelände von Werk 2 gefeiert. „Solche Feste feiert man nicht jedes Jahr“, sagte Vorstandsvorsitzender Andreas Schell bei der Eröffnung.

Das Unternehmen konnte in diesem Jahr auf 100 Jahre Ausbildung zurückblicken. „Darauf sind wir sehr stolz“, freute sich Schell. Immerhin hätten seit Beginn rund 8000 junge Menschen ihre Ausbildung hier erfolgreich absolviert. Außerdem bedankte er sich bei der Belegschaft, die für die erfolgreiche Umwandlung von RRPS von einem Motorenbauer hin zu einem Lösungsanbieter verantwortlich seien. „Sie sind die Helden des Alltags“, lobte er.

„Rolls Royce Power Systems gehört zu Friedrichshafen und ist untrennbar mit der Stadt verbunden“, betonte Oberbürgermeister Andreas Brand in seiner Begrüßungsrede.

Das Organisationsteam um Manuel Lutz hatte ein breites und unterhaltsames Programm aufgestellt. Schwerpunkt war die Besichtigung der Werkshallen mit der Fertigung und Montage der verschiedenen Motoren. „Wir wollten zeigen, welche Dimensionen unsere Produkte haben“, erklärte Pressesprecher Wolfgang Boller das Ziel. Und das kam an. Lange Schlangen bildeten sich den ganzen Tag über vor den Hallen. Die Besucher konnten den Weg eines Motors vom noch leeren gusseisernen Gehäuse bis zum fertig lackierten Motorblock verfolgen. „Ein Motor der Baureihe 8000 wiegt zu Beginn der Montage rund zehn Tonnen. Wenn er das Werk verlässt, sind es 48 Tonnen“, verdeutlichte Wolfgang Boller die umfangreichen Fertigungsschritte.

Auf großes Publikumsinteresse stieß auch der Prüfstand für die Motoren. Zum attraktiven Rahmenprogramm gehörten die „Physikanten“, die eine interaktive Wissenschaftsshow aufführten. Experimente mit hüpfenden Dosen und rotierenden Wassergläsern erstaunten die Besucher, nebenbei erfuhren sie Wissenswertes rund um Physik.

Die Betriebskrankenkasse lockte mit einem Activity Park, wo VfB-Profis Tipps fürs Volleyballspielen gaben. Einen Blick in die Zukunft konnten die Gäste im Virtual Reality Zukunftsraum werfen. Das Team der Arbeitssicherheit präsentierte Aktionen und Informationen rund um das Thema „Sicherheit für Hände“. Die Werksfeuerwehr punktete bei den kleinen Besuchern mit einem „brennenden Haus“, das mit einem gut gezielten Wasserstrahl gelöscht werden konnten. Wer wollte, konnte bei einem Nostalgie-Fotobus das eine oder andere Erinnerungsfoto machen.

Flanieren durch Grünanlagen

Viele Familien nutzten einfach das schöne Wetter, flanierten in den Grünanlagen von Werk 2, genossen die Sicht auf den See oder ließen sich auf den Liegestühlen nieder. Erfrischendes Eis gab es an verschiedenen Stationen und überall auf dem Gelände lockte ein großes kostenloses Angebot an Speisen und Getränken. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Mellow Mark-Band.

Mitreißenden Rock und Pop der letzten 50 Jahre präsentierte am Nachmittag das MTU-Orchester und der MTU-Chor. „Sehr cool“, lobte Silke Moll das umfangreiche Programm des Familientags. „Das Organisationsteam hat diesen besonderen Tag rund ein Jahr lang vorbereitet“, sagte Patrick Müller von der Personalabteilung. 200 freiwillige Helfer waren im Einsatz, um die Veranstaltung für die Besucher zu einem Erlebnis werden zu lassen. Das klappte hervorragend. „Schließlich wollen wir mit dem Familientag den tagtäglichen Einsatz der Mitarbeiter würdigen“, erklärte Andreas Schelling das Ziel. Den letzten großen Familientag gab es zehn Jahre zuvor beim 100-jährigen Jubiläum des Friedrichshafener Motorenbauers.