10 000 Euro Schaden bei Unfall in Waschstraße

Sachschaden von rund 10 000 Euro ist die Bilanz eines ungewöhnlichen Auffahrunfalls am Samstag gegen 16.30 Uhr in einer Waschstraße in der Siemensstraße.

Ein 42-jähriger Daimler-Benz-Fahrer fuhr in die Waschstraße und stellte die Automatikgangschaltung nach Anweisung in die Leerlaufstellung „N“. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam der 42-Jährige während des Waschvorgangs aber versehentlich an den Automatikstellhebel, so dass sich der Wagen in Bewegung setzte und auf den vor ihm befindlichen Audi einer 32-Jährigen auffuhr. In der Waschanlage wurde zudem eine selbstrotierende Waschbürste beschädigt, berichtet die Polizei.