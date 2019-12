Bei der diesjährigen Bodenseeweihnacht ist das „Lammgarten-Stüble“ wieder ein fester Anlaufpunkt für zahlreiche Gäste und Besucher gewesen. Thomas Vogt, Lammgartenwirt und Stüblebetreiber, hat in diesem Jahr wieder Einiges geboten, wie der Seehasen-Fanfarenzug mitteilt. Neben diversen Glühgetränken freuten die Besucher sich über den Besuch des Nikolaus’, der gemeinsam mit mit dem Häfler Seehasen-Fanfarenzug vorbeischaute.

Thomas Vogt zeigt sich durchweg zufrieden mit der Bodenseeweihnacht. Die Lammgartenhütte habe sich im zweiten Jahr bei den Marktbesuchern etabliert. Anlässlich des Nikolaustages erzählte der Nikolaus eine Geschichte und verteilte Geschenke, die von der Familie Vogt und der Schwäbischen Zeitung gestiftet wurden. Außerdem gab es eine Spendenaktion zugunsten des Kinderhospizes St. Nikolaus. Je verkaufter Tasse Glühwein wurden 50 Cent an das Kinderhospiz gespendet. Insgesamt kamen bei der Aktion 1000 Euro zusammen, heißt es in der Pressemitteilung. „Durch die Freundschaft zum Häfler Fanfarenzug und deren Aufgabe als Botschafter, habe ich und meine Familie einen engen Bezug zum Hospiz bekommen“, so Vogt. „Wir konnten durch die Seehasen einige Mitarbeiter und Betroffene kennenlernen.“ Auch in seinem Biergarten an der Uferstraße haben der Wirt und die Musiker schon öfters zugunsten des Kinderhospizes zusammengearbeitet. Für die symbolische Scheckübergabe ließ es sich Uwe Köppe, Chef des Seehasen-Fanfarenzugs und Botschafter des Kinderhospiz, nicht nehmen in seinem roten Fanfarenzugkostüm zu erscheinen um den Scheck entgegen zu nehmen.