Der Gewinn des „Nachtbasars für Frauen“ in Fischbach geht in diesen Jahr an die Aktion „Häfler helfen“. Helga Rizzo und Angelika Vogel vom Organisationsteam übergaben die Spende von 1000 Euro in der Redaktion der Schwäbischen Zeitung an Sozialdiakon Ulrich Föhr. Weitere 400 Euro gehen an die Kirchengemeinde St. Magnus, als Dankeschön für die kostenlose Überlassung der Räumlichkeiten.

Etwa 30 Personen stellen den vor zwölf Jahren ins Leben gerufenen Nachtbasar auf die Beine. Ihnen ist wichtig, dass mit dem erwirtschafteten Geld gute Zwecke in der Region unterstützt werden.

Bislang kamen die Spenden bereits Kindergärten, Schulen, dem Kinderhospizdienst und anderen Einrichtungen zugute. Ulrich Föhr wird das Geld nun zu Gunsten bedürftiger Menschen in Friedrichshafen einsetzen.