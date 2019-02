Monika Gindele, Inhaberin des Reisebüros Gindele in der Charlottenstraße, hat 1000 Euro für das Stadtdiakonat gespendet. Monika Gindele ist in der Stadt seit Jahren sozial engagiert, speziell für die Bewohnerinnen der städtischen Notunterkunft für Frauen in Ailingen. An diese Frauen wird das Geld auch weitergeleitet. Sie erhalten es in Form von Warengutscheinen. Die Frauen wurden zuvor nach ihrem Wünschen gefragt und die Gutscheine dann in den entsprechenden Geschäften gekauft.