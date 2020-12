100 Weihnachtswünsche erfüllt

Seit über zehn Jahren setzt sich der Club Soroptimist International Friedrichshafen/Bodensee dafür ein, dass auch jene Kinder ein „Wunsch-Geschenk“ erhalten, deren Eltern keinen finanziellen Spielraum dafür haben. In Kooperation mit dem Jugendamt und dem Mehrgenerationenhaus Markdorf wurden deshalb wieder Wünsche von Kindern aus Markdorf und Umgebung ermittelt. Die knapp 100 Wünsche hingen in den vergangenen zwei Wochen in der Buchhandlung RavensBuch in Markdorf aus und konnten von Spendern erfüllt werden. Jetzt wurden die Geschenke an Christin Jungblut (Foto), Leiterin des Familientreffs, übergeben. Foto: Verein