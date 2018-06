2013 hat die Stadt Friedrichshafen mit einem Bürgerfest den 175. Geburtstag den Grafen Zeppelin gefeiert, der am 8. Juli 1838 in Konstanz geboren worden ist. Vier Jahre später, um genau zu sein am 8. März 2017, jährt sich der Todestag des Luftfahrtpioniers zum 100. Mal, weshalb mit Veranstaltungen und Projekten seiner gedacht werden soll. 150000 Euro stehen dafür im Stiftungshaushalt zur Verfügung.

Der Finanz- und Verwaltungsausschuss des Gemeinderats berät das Programm in seiner Sitzung am Montag, die um 16 Uhr im Rathaus beginnt. Die Schwäbische Zeitung hat vorab in der Sitzungsvorlage geblättert und nennt Auszüge.

Programm steht noch nicht fest

Freundeskreis und Stadt: Am Vortag, 7. März 2017, wird der Freundeskreis Zeppelin-Museum mit der Stadt einen Kranz am Zeppelin-Denkmal im Friedrichshafener Uferpark niederlegen und ein Programm gestalten mit Gedenkreden und Musik. Am Todestag, 8. März, ist eine Busfahrt nach nach Stuttgart geplant, wo an der Grabstätte im Pragfriedhof ebenfalls ein Kranz niedergelegt wird und Gedenkreden gehalten werden. Währenddessen soll der Zeppelin NT über dem Friedhof schweben. Das Programm der Gedenkveranstaltung der Stadt Friedrichshafen, die am 7. oder 8. März 2017 stattfindet, steht noch nicht fest.

Ausstellung und Souvenir: Von Ende Mai bis Oktober ist im Zeppelin-Museum eine Wechselausstellung zum Mythos Zeppelin mit interdisziplinärem und internationalem Ansatz zu sehen. Laut Sitzungsvorlage untersucht die Ausstellung kritisch die Strategien zur Verkultung des Zeppelin-Luftschiffs, den Zeppelin als Markenphänomen in verschiedenen Ländern.

Vorträge, Lesungen, Radwanderung

Ein besonderes Andenken soll der Ottmar Hörl schaffen. Der Künstler, bekannt dank seiner verschiedenen Skulpturen zu Themen des alltäglichen Lebens, wird die Figur des Zeppelin-Brunnens zum Auflagenobjekt machen. Soll heißen: Der Künstler stellt 1000 Skulpturen, die etwa 38 Zentimeter hoch sind, nach dem Vorbild des Jungen mit Zeppelin her. Die Installation der Figuren, die gekauft werden können, ist im Foyer des Zeppelin-Museums geplant.

Stadtarchiv und Buchprojekt: Vorträge, Lesungen oder eine Radwanderung hat das Stadtarchiv im Angebot. Der Titel einer Führung lautet zum Beispiel „Frühgeschichte des Luftschiffbaus in Manzell“.

Zudem erscheint eine Neuauflage des Buches „Spazierfahrt in der Luft“. Im Jahr 1999 hatte Franz Hoben die literarische Zeppelin-Anthologie, die längst vergriffen ist, in Eigenregie im Verlag Klöpfer & Meyer herausgegeben. Geplante Auflage: etwa 200 Stück, Erscheinungtermin: voraussichtlich Ende Februar 2017.